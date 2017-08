Un niño con síndrome de Down enamora a las redes imitando a Whitney Houston

Las imágenes de un niño con síndrome de Down interpretando 'I have nothing', de la película 'El Guardaespaldas' de la desaparecida Whitney Houston, están sacando miles de sonrisas a millones de internautas.

El pequeño Dane Miller, de 9 años, fue grabado durante un viaje familiar y su tía ha sido responsable de que el vídeo se viralice en las redes, según ha informado ABC News.

"Cuando tuvimos a Dane, no sabíamos que tenía síndrome de Down, pero no habría importado", ha dicho su madre Danna Miller. "Él ha sido probablemente la mayor bendición de nuestras vidas, es tan amoroso y gozoso, es lo que es bueno en este mundo", puntualizó la progenitora al medio estadounidense.

El pequeño tiene su propia cuenta de Youtube, llamada 'Amazing Dane', donde su madre ha asegurado que seguirán compartiendo interpretaciones de esta joven promesa.