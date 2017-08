Las antipáticas respuestas de un hostal que triunfan en las redes

Las respuestas antipáticas de la propietaria de un hostal de Zaragoza se han hecho populares en las redes, causando risas en algunos e irritando a otros. Myla, es la responsable de esta pensión que no duda en contestar a los mensajes de sus clientes con toda la sinceridad que es capaz de albergar.





No sé quién es Myla, de reservas, pero no está para bromas... pic.twitter.com/ouA4aRUmPI — Sarina (@SarayArVi) 27 de julio de 2017



"La próxima vez invitamos a los de Barrio Sésamo para que no te sientas solo",. No me juego mi licencia porque tu hayas ligado", "quédate en tu mundo de lujos" o ", hasta fatiga me da contestar". Estas son algunas de las respuestas que Myla da a sus usuarios en la página web donde dejan sus opiniones acerca de su hostal.