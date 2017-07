Guerra en Twitter por ver cuál es la mejor región de España

La guerra entre regiones ha empezado en España. Y lo ha hecho en Twitter. Un nuevo reto online pide a los usuarios que defiendan a capa y espada lo mejor de sus provincias y Comunidades Autónomas.



El reto consiste en publicar [el nombre de la región] + "has" (tiene en inglés) + [lo mejor de tu tierra] para llegar siempre a la misma conclusión: tu comunidad ´wins´ (gana en inglés). Este viral comenzó en Estados Unidos con las ciudades y los estados.. Fue solo cuestión de tiempo que el reto llegase a España y que cada uno defendiese su ´patria chica´.

Así, muchos gallegos han tirado del pulpo á feira, muchos valencianos presumen de la mejor paella del mundo y baleares de Rafa nadal y la sobrasada. Aunque, como no podía ser de otra manera, los usuarios de Twitter han tirado de humor y han usado argumentos como La Veneno para defender Andalucía, el Spider-Man de Plaza Mayor para ensalzar Madrid o los 40º a la sombra para proclamar que Murcia ´wins´.



Como no podía ser de otra manera, Canarias no se ha quedado fuera de esta nueva tendencia y ha sacado su ´artillería pesada´ para conseguir coronarse como la mejor Comunidad de España . El clipper de fresa, las papas arrugadas y las playas de ´callaos´ han sido los argumentos más repetidos para demostrar que las Islas Afortunadas ´win´.



ISLAS CANARIAS



CANARIAS has clipper de fresa

CANARIAS has papas arrugás con mojo

CANARIAS has chocolatinas tirma

CANARIAS has gofio

CANARIAS wins https://t.co/GPmF378XQr — paula (@paaaux_) 14 de julio de 2017

CANARIAS has las playas de Fuerteventura

CANARIAS has el Roque Nublo

CANARIAS has chorizo de Teror

CANARIAS has El Teide

CANARIAS wins — Inés Rodríguez (@InsRodrguez3) 14 de julio de 2017

CANARIAS has microclimas

CANARIAS has bizcocho de Moya

CANARIAS has romería del pino

CANARIAS has el paraíso

CANARIAS wins — no sé (@adrian98ms) 14 de julio de 2017

Canarias has Pepe Benavente... Game Over. pic.twitter.com/m5FF1PbTSG — El perroflauta pijo (@Perroflauta_Pi) 14 de julio de 2017

ALICANTE has Benidorm

ALICANTE has Ylenia Padilla

ALICANTE has Hogueras

ALICANTE has Dakota

ALICANTE has las palabras mañaco y pichón https://t.co/JpVtFbdNoK — Dini (@danielamarg11) 14 de julio de 2017

CASTILLA Y LEÓN has todo moza

CYL has vacas

CYL has praos

CYL has tierras

CYL has sembraos

CASTILLA Y LEÓN wins https://t.co/7dQiUHYLgS — Sempiterna (@_BadWolfGirl_) 14 de julio de 2017

CANTABRIA has Revilla

CANTABRIA has al Busta

CANTABRIA has mal tiempo

CANTABRIA has anchoas

CANTABRIA has potes in eurovisión

CANTABRIA wins https://t.co/1fXngt5NOy — Bicho. (@PabloHIPS) 13 de julio de 2017

ALBACETE has el ViñaRock

ALBACETE has el Alterna

ALBACETE has la feria

ALBACETE has las navajas

ALBACETE wins. https://t.co/2IyGzLbtSh — marta? (@fckpatriarchy) 13 de julio de 2017

MURCIA has 40º a la sombra

MURCIA has zarangollo y paparajotes

MURCIA has pataticas con limón

MURCIA has La Manga

MURCIA has EL BANDO https://t.co/drvON7gFMZ — back to u/harry 253. (@NhToMars_) 14 de julio de 2017

EUSKADI has Kalimotxo



Nada más que añadir. https://t.co/u9MtkiGRhS — goark (@gorkalimotxo26) 14 de julio de 2017

CATALUÑA has the best "pa amb tomaquet"

CATALUÑA has la Sagrada Familia interminable

CATALUÑA has FCB

CATALUÑA has Sant Jordi??

Cataluña wins https://t.co/wQTZUQ8obx — ?? ;Mercè ?? (@_itsmercedom) 14 de julio de 2017

NAVARRA has Marea

NAVARRA has Barricada

NAVARRA has Sanfermines

NAVARRA has patxarán

NAVARRA has txistorra

NAVARRA wins — Sergius. (@CocaCela) 14 de julio de 2017

LA RIOJA has vino

LA RIOJA has nothing else

LA RIOJA wins https://t.co/xjY1elUVj6 — Nat?? (@natired_) 13 de julio de 2017

EXTREMADURA has el acho

EXTREMADURA has un calor pa morirse

EXTREMADURA has Extremoduro

EXTREMADURA has campo

EXTREMADURA wins https://t.co/Wz3ZAAwFJp — Supersoaker (@PatryMinority) 14 de julio de 2017

MALLORCA has Chenoa

MALLORCA has Rafa Nadal

MALLORCA has Tomeu Penya

MALLORCA has sa Sobrassa

MALLORCA has sa Coca de Trampó

MALLORCA wins. https://t.co/5lsOGzYBdk — Pablo Rabaneda (@pablorabaneda) 12 de julio de 2017

MADRID has el mejor metro

MADRID has mazo vocabulario que renta que flipas

MADRID has el Spider-Man de Plaza Mayor

MADRID has el Retiro https://t.co/tKvtjA4wef — anabel. (@graceforjustin) 13 de julio de 2017

ASTURIAS HAS FRESQUITO EN VERANO PUNTO https://t.co/NLgGVYzqVc — Pimp Flaka (@MyLifeIsSoKutre) 15 de julio de 2017

GALICIA has Orquesta Panorama

GALICIA has A Lanzada

GALICIA has Pulpo á feira

GALICIA has Verde

GALICIA has Heredriros da Crus

GALICIA wins — David Blanco #Guy (@DavidBlanco3212) 14 de julio de 2017