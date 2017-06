El nuevo ´look´ de Pep Guardiola triunfan en Twitter

Pep Guardiola tiene nuevo 'look'. El entrenador del Manchester City sigue luciendo una cabeza perfectamente rasurada, pero se ha dejado unas patillas que han desatado furor en twitter en forma de 'memes' y chistes de todo tipo. Veremos si se trata de un aspecto pasajero o le vemos la temporada que viene en la Premier Legue con una imagen que ha sido comparada con la del mítico bandolero Curro Jiménez .





Think Pep just took his boat hat off... thats all pic.twitter.com/19Wb0wd93p