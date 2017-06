Pituco, el perro que va a hacer la compra

Pancho, el perro de la Lotería, tiene otro sucesor. De perros inteligentes va la cosa últimamente. Tras conocer la semana pasada la historia de un perro que salía a pasear solo al subirse a la guagua para ir al parque.

En esta ocasión hablamos de 'Pituco' un can brasileño de la localidad de Paraí, que se va él solito a comprar su comida a la tienda de la veterinaria Agro Pet cercana a su casa. Casi a diario, Pituco hace su pequeño viaje a la tienda. Los dependientes ya saben lo que tienen que darle, su comida favorita. Se sienta enfrente de la estantería donde se encuentra la bolsa de comida y comienza a ladrar. Seguro que podría cogerla, pero, como cuenta Agro Pet a The Dodo, "no llega a la bolsa de comida, así que se sienta hasta que se la damos".

No puede hacerlo todo: es capaz de ir solo, hacer que le den su comida y volver a casa con ella, pero no puede pagar. Nunca tiene dinero. Pero eso no es problema, porque a 'Pituco' le fían. Ahora bien, su familia luego paga la deuda, claro.

Perros que se pasean solos, se hacen la compra,...¿Qué será lo siguiente, que pongan la lavadora? Otra excusa más para tener un perro.