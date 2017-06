´El suelo es lava´, el juego de moda en redes sociales

'The floor is lava' ('el suelo es lava') es el reto viral de moda. La diferencia con otros es que es más divertido y tiene un componente de valor importante. Hay que jugar en pareja. Uno dice 'el suelo es lava' y el otro debe subirse a cualquier lugar para no tocar el suelo, esté donde este.



Como se puede ver en los vídeos de abajo, hay que encaramarse a cualquier cosa con tal de no tocar el suelo. Una papelera, un mostrador, una maleta... todo vale con tal de superar el reto. Seguro que cuando los veas te entran unas ganas locas de jugar.





We Played "The Floor Is Lava" for first time with shit guy #thefloorislava . @reza.worsnopp @septianto_b And not on frame @hanikhan_ . Thx to @jahannahjames Una publicación compartida de Donald ???? (@bosdonald) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 8:26 PDT

Brennhett garderobegulv etter gårsdagens cupseier. #thefloorislava Una publicación compartida de Mads Hansen (@mads_hansen11) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 11:06 PDT