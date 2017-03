Confunden a un periodista tinerfeño con el novio de Jennifer López y le mandan 7.000 mensajes

El periodista tinerfeño Álex Rodríguez asistía en el Teatro Coliseum al regreso del musical ´Mamma Mia´ a la Gran Vía de Madrid cuando su teléfono móvil entró en erupción. "Pero, ¿tú que hiciste con Jennifer López?", le escribían unos amigos por WhatsUpp, mientras otros le decían que cómo era eso de que estaba saliendo con la diva latina y por qué se había hecho tan famoso. "En ese momento no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo, así es que abrí Twitter para ver qué había pasado. Y entonces me encontré con la tremenda sorpresa", cuenta el periodista y estrecho colaborador de Ana Rosa Quintana en ´El programa de Ana Rosa´, de Telecinco.



Álex, de 31 años, nacido en Santa Cruz de Tenerife y con una carrera televisiva meteórica, tenía más de 7.000 mensajes solo en Twitter. Al momento descubrió por qué: "¡Me habían confundido con el nuevo novio de nada más y nada menos que Jennifer López! No me lo podía creer", asegura.



La confusión partió de medios de comunicación estadounidenses que etiquetaron al tinerfeño en las redes sociales como si fuera el nuevo amor de la cantante norteamericana de origen puertorriqueño. Y es que el periodista chicharrero y la que fuera estrella de béisbol de los New York Yankees se llaman igual y tienen hasta cierto parecido, no mucho, pero sí un aire.



"Yo feliz de que me confundan con el novio de Jennifer. Ella me encanta. ¿A quién no le gusta Jennifer?", comenta en tono jocoso el Álex Rodríguez tinerfeño mientras explica la anécdota.



Destaca que una de las claves para que se desatara la confusión es que el expelotero de los Yankees no tiene presencia en las redes sociales, por lo que los medios utilizaron una etiqueta genérica con el nombre y terminaron enlazando al periodista isleño en numerosas noticias sobre el nuevo romance con la diva de la música comercial latina.



"Tú eres más guapo, nada que ver". "Parecido tiene". "Chacho, paisano, ¿eso es verdad? Cuídate porque la envidia es muy mala". "¡Pero no lo desmientas!". "Álex, tú no tienes comparación con él". Así hasta superar los 7.000 mensajes. Y siguen llegando hoy en masa a las cuentas en las redes sociales aunque el Álex chicharrero aclarara en ´El programa de Ana Rosa´ que él no es el novio de Jennifer López.





Estoy empezando a asustarme ?? Menos mal que me relacionan con JLO ?? pq si no... @elprogramadear pic.twitter.com/uHoVVxLCFb „ Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) March 10, 2017



Según esta nueva publicación, le he comprado un gran diamante a Jennifer López. Soy muy generoso https://t.co/fFeevna812 „ Alex Rodriguez (@alexrodrigueztv) March 13, 2017



Encima, se da la casualidad de queal haberse convertido en corresponsal en España del programa ´Suelta la sopa´, de Tele Mundo-NBC, que es la cadena de habla hispana más importante de América Latina, con audiencias masivas en Estados Unidos y los 22 países latinoamericanos. El próximo verano, de hecho, Álex dejará Tele 5 después de 8 años para trabajar en una televisión americana.Nuestro Álex comenzó muy joven, a los 20 años, en la Televisión Canaria, concretamente con Mercedes Ortega en el programa cuando ´Cuando el río suena´. Se asentó como reportero en la cadena pública y luego dio el salto a Madrid, trabajando para Antena 3 y Tele 5. Hoy esy se prepara para ´hacer las Américas´.Pese a haber aclarado que él no está saliendo con Jennifer –"las ganas mías"-, los medios estadounidenses le siguen etiquetando como el novio de la superventas de la música latina. "Se supone que el otro día le regalé unos diamantes carísimos a Jennifer y que estoy en las Bahamas con ella. Ojalá", cuenta Álex.El reportero se ha visto envuelto, además, en el tsunami informativo que ha generado el nuevo romance de Jennifer López, una de las artistas más mediáticas del planeta. Cada movimiento suyo, traje, frase o novio genera una oleada de noticias y comentarios entre sus millones de fans. Y ahí se ha colado de casualidad este tinerfeño.Según confimó la revista People hace unos días, la intérprete de ´Love Don´t Cost a Thing´ está saliendo con el expelotero de los New York Yankees, Alex Rodríguez, una estrella deportiva de EEUU."Ella está contenta", dijo una fuente cercana a la ex de Marc Anthony. "Él ha conocido a su familia y a ella le encanta el hecho de que sea papá. Ella sabe que. Por ahora se está divirtiendo. Está soltera y disfruta de las citas" .Rodríguez ha sido vinculado románticamente conmientras que López ha estado casada con Marc Anthony, Cris Judd y Ojani Noa.El Álex Rodríguez pelotero no es tan mediático como su novia pero por poco. Es un exbeisbolista profesional estadounidense de origen dominicano que jugaba en las Grandes Ligas de Béisbol para los Yankees de Nueva York. Ha ganado dos guantes de oro y nueve bates de plata. Es una leyenda del deporte más seguido de Estados Unidos y un hombre de trascendencia internacional, especialmente en Latino América.Sin quererlo,por una artista que él admira. "No estaría mal aprovechar esta confusión para conocer a Jennifer y hasta hacerle una entrevista. Sería genial. ¿Un romance con ella? Pues por qué no", concluye bromeando nuestro Álex.