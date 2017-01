El vídeo de una mujer que se autolesiona en La Laguna se vuelve viral

Las imágenes de una mujer que se autolesiona en plena calle para captar la atención de su supuesta pareja se han vuelto virales en las últimas horas. En el vídeo, de un minuto y medio de duración, se ve como la joven, entre gritos y mientras se golpea a sí misma, le exige al hombre que vuelva hacia donde ella se encuentra mientras se golpea, a lo que él le replica: "Que te haces daño, joder. ¡Que no te pegues, que no te pegues! ¿Por qué te pegas?". Posteriormente, la mujer se sienta en el bordillo de una acera entre dos vehículos y continúa autolesionándose ante la impotencia del joven que le suplica que se detenga.

El vídeo ha sido grabado desde una ventana o terraza cercana a donde tuvieron lugar los hechos, en La Laguna.

Aunque la grabación se comparte haciendo alusión a una falsa denuncia por violencia de género, no se tiene constancia de que la mujer haya presentado alguna acusación por agresión. No obstante, el comentario dejado por el usuario que ha subido el vídeo a Facebook ha abierto el debate sobre la posibilidad de que muchas falsas denuncias terminen con el arresto de un presunto maltratador que resulta ser inocente.

"Falsa denuncia de violencia de género. Una mujer se pega a si misma en la Laguna y monta un drama mientras discute con su pareja, esto es indignante, me imagino que cuando llegó la policía fueron directos a por él y no pudo hacer nada, lo peor es que desgraciadamente esto si pasa, y esta tipa lo utiliza para su propio beneficio, compartan esto porque si ese chico esta denunciado, esta será la única prueba en su defensa, su palabra no va a valer si esa loca dijo que las marcas que se hizo ella misma en la cara se las hizo él. Indignante. El video no lo grabé yo, espero que el que lo haya grabado haya actuado", explica el comentario del usuario de Facebook.