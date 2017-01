El humorista Kike Pérez, famoso mundialmente por un gol y no por sus chistes

El humorista canario Kike Pérez se ha hecho famoso los últimos días y no precisamente por sus chistes. La celebración del cómico tras marcar un 'golazo' en el partido 'Amigos de Vitolo', que se celebró el pasado 23 de diciembre en el Estadio Municipal de Garachico, ha captado la atención de medios de comunicación no solo nacionales (como el AS o Sport), sino también de países como Argentina e Italia.

El gol de Pérez, que marcó de cabeza, cautivó no solo por la facilidad con la que se apuntó el tanto, sino también por su peculiar celebración, en la que el humorista se quitó la camiseta y la ondeó ante los aficionados que se encontraban en el campo de fútbol.

"El gol de este humorista que arrasa en Twitter: ¡camiseta fuera!" (AS), "El gol 'de peso' que ha dado la vuelta al mundo" (Sport), "Centravanti... di sfondamento: l'esultanza è incontenibile" (Gazzetta TV, de Italia), "Il bomber sovrappeso fa un gol straordinario" (Corriere dello Sport, también italiano) o "Un humorista marca un gol, se saca la remera y enloquece Twitter" (Pasión Gol, de Argentina), son algunos de los titulares que los medios han utilizado para ilustrar el vídeo.