La emotiva despedida a un profesor antes de jubilarse

Después de 38 años de enseñanza, Alain Donnat, maestro en el colegio Paul-Fort en Is-sur-Tille, en la región de Borgoña (Francia), deja la institución para abrirse camino hacia su jubilación. El pasado 16 de diciembre iba a ser el último día de clase para este profesor de educación física. Lo que no se esperaba es la emocionante sorpresa que le tenían preparada alumnos y profesores.

Los 700 alumnos y profesores del Colegio Paul-Fort prepararon su despedida formando un corro de honor desde los pasillos hasta la salida del centro que arropó con una sonada y cálida ovación a quien para ellos había significado mucho.

Alain no puede evitar emocionarse a cada paso que da hasta llegar a la salida, donde se da la vuelta y contempla por última vez la que ha sido su vida hasta entonces. Se queda sin palabras, pero su gesto de agradecimiento es más que suficiente.

El momento del adiós fue recogido en vídeo y posteriormente publicado en Facebook y YouTube.

En una reciente entrevista del France Bleu Bourgogne, Alain Donnat dijo al respecto de su despedida: "Se me hizo larga, muy larga. Me encontré con los ojos llorosos de los niños y tuve que llorar también". También confesó que no se esperaba la sorpresa y no supo como reaccionar: "Mi actitud no refleja lo que sentía en ese momento. Solo pude hacer algunos gestos y asentir con la cabeza". Estaba abrumado.

Un merecido reconocimiento el de este maestro que ha conseguido dejar una huella imborrable en la vida de estos emocionados alumnos.