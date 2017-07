El Phe es un festival de verano en Tenerife, música y tendencias, cultura, cine, gastronomía, innovación... Todo un catálogo de acciones con carácter para inspirar a un público comprometido y activo.

Conscientes de lo efímero del concepto de ‘tendencia’ y la urgencia de su disfrute, el objetivo del Phe Festival es ofrecerte un plan perfecto de vacaciones en Puerto de la Cruz, #vacacionesparatodos.

laopinion.es se suma a esta propuesta de música en vivo y mucho más sorteando 10 abonos para los dos días, 11 y 12 de agosto, de conciertos en vivo del festival con grupos como Miss Caffeina, Javiera Mera, Yall, León Benavente, Bejo & Dj Pimp, Triángulo de Amor Bizarro, WAS, Belöp, Eme DJ, Siloé, Los Vinagres, Papaya, The Taxman, We are Trash y Dj Full FX.

