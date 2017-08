Ya tenemos a los 10 ganadores de 1 abono individual para disfrutar de la mejor música los días 11 y 12 de agosto, en el Phe Festival en Puerto de La Cruz.

Contará con las actuaciones de We Are Trash, Papaya, The Good Company, Belöp, Miss Cafeina, Javiera Mena, Triángulo de Amor Bizzarro y EmD Dj, para la jornada del vieres; y DJ Flux Fx, Siloé, The Taxman, Los Vinagres, Bejo & DJ Pimp, Was, León Benavente y Yall, para la jornada del sábado.

Los afortunados han sido:

1) Aranzazu Pérez Martín

2) Andrew Style

3) Lidia González Ormaechea

4) Maribel Garcia-Exposito

5) Samuel Gamez Dorta

6) Jose Ramón Ruiz

7) Antonio Arcadio Acosta Martin

8) Carmen Dorta Dorta

9) Antonio Jesus Gonzalez Padron

Los ganadores recibirán un email con las indicaciones necesarias para retirar las entradas.