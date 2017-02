La Opinión de Tenerife y HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN ha celebrado un San Valentín anticipado con los lectores más enamoradizos de nuestra web.

Amores de juventud, cibernéticos, amores a distancia, amores con un café, con un periódico y hasta con una grabación en directo para la tele, amores de verano y de invierno se han visto relatados en las historias de nuestros lectores. Pero sólo uno de los participantes podrá disfrutar del premio de UNA NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE DELUXE, CON DESAYUNO BUFFET Y ACCESO AL CIRCUITO TERMAL Y GIMNASIO DEL ORIENTAL SPA GARDEN, ubicado en Puerto de la Cruz, Tenerife, que sin duda se presenta como un lugar idóneo para revivir los buenos momentos con tu 'media naranja' en este San Valentín.

Un jurado designado por La Opinión de Tenerife y HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN ha elegido el relato ganador, entre los presentados, la que consideramos la mejor historia de este San Valentín por su contenido y por su forma de relatarlo.

El afortunado ha sido el usuario que usa el seudónimo "Revienta_arepas" con el comentario #36 y el siguiente texto: "A veces sabemos que nos hemos enamorado cuando vamos a dormir y no podemos, porque lo vivido supera los sueños. Esa sensación me sobrevino sin esperarlo cuando, llevado por la curiosidad, visité esos sitios en internet que ofrecen un punto de encuentro para quien busca un complemento en sus vidas. Aunque escéptico, me dejé llevar y decidí registrarme. Por aquel entonces, mi vida se centraba en el deporte, trabajar y tomar algo ocasionalmente con mis amistades. Había aprendido que el primer amor, ese que te cala hasta los huesos, a veces no llega en orden. - ¿Qué tenía que perder? -pensé. Entonces la vi, su foto era sencilla pero radiante, sonriente, dejando ver sus pecas y ojos rasgados. Entré en su perfil y lo leí detenidamente. Tiempo atrás prometí no volverme a enamorar de una idea, de una persona que sin saberlo nos quita el sueño. No obstante, cuando terminé de leerlo, me dieron ganas de conocerla, abrazarla y besarla. Sin dudarlo, me lancé a escribirla. Estuvimos dos días en contacto hasta que la invité, haciendo uso de mi humor a veces excéntrico, a un vaso de agua. Aceptó y quedamos una fresca tarde en una céntrica calle que los dos conocíamos. Llegué antes, mentiría si digo que no estaba nervioso y expectante. Por fin la vi. Cuando me saludó, fruto quizás de su nerviosismo, le salió un gracioso gallo. La noté algo ruborizada, la sonreí y me presenté tranquilamente. Hablamos durante un buen rato, se abrió a mí y yo a ella en un acto de confianza plena hasta que nos despedimos. Quedamos en vernos otra vez, y luego otra... Cuando me di cuenta, me había enamorado de una chica loca, viajera, que odia las injusticias; una chica lúcida, que vive la música, camina descalza, le apasiona el arte y la cocina, una chica racional, soñadora, que vive intensamente, con una sonrisa hermosa y una carcajada coqueta que enamora. Una chica a que conoces un día, la besas y nunca regresas."

¡Muchísimas felicidades! El ganador recibirá un email con las indicaciones necesarias para retirar el premio. Si no has resultado ganador del concurso organizado por laopinion.es para premiar la fidelidad de los lectores, puedes continuar participando en otros concursos.

Si no quieres perderte ningún concurso, consulta el blog de laopinion.es