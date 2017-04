La Opinión de Tenerife y el aclamado chef Carlos Gamonal ponen en marcha un concurso para obsequiar a los lectores con una experiencia única en la que podrán disfrutar de lo mejor de la gastronomía de Carlos Gamonal y de una fiesta en la que la música y los juegos de luces tendrán mucho protagonismo.

Los eventos BADHABITS-MALASCOSTUMBRES están dirigidos y coordinados por Carlos Gamonal, y están destinados a un público mayor de edad que busca, dentro de un mismo espacio, poder cenar y estar de fiesta hasta el amanecer.

Un jurado designado por La Opinión de Tenerife y CARLOS GAMONAL ha elegido, entre los presentados, los dos mejores comentarios que podrán disfrutar de esta noche única.

Usuario registrado 505881 Mis malas costumbres en la mesa son : dejar la mesa sucia,comer con

las manos,utilizar los cubiertos como me parece.

Torquemada. mos 4 foodieadictos: Más que mis Badhabits contar me gustaría los de mis camaradas de mesa chivar... Srta Botella de vino tiene una etapa de abstemia prolongada, queremos que en la cena vuelva a sus andadas. A Ms Bacalao le vamos a llevar un saco de dormir rojo porque imposible sacarla del Magma con el FoodDance Party que nos espera. Sra Langostino, despues del día de playa anda un poco empanada y por eso tiene el Badhabit a parte de dejar la crema en casa, de no sentarse si no dar vueltas sin parar... Yo, El papá Teide, soy chocolat adicto y mi mal habito es comprar chocolate con leche y no repartir a nadie... La misión del equipo Foodie .... ir en busca de nuestra amiga Vaca Gallega.

Organizan este evento: Mesón el Drago de Carlos Gamonal, Magma Arte y Congresos y Vampis Club.