Puerto de la Cruz será promocionado internacionalmente como destino de bienestar y salud

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la empresa MBestcare, han sellado en Fitur un acuerdo por el que el municipio norteño, pionero del turismo en España, será promocionado internacionalmente como enclave turístico de bienestar y salud. De este modo, la ciudad turística reforzará su posicionamiento con servicios de alta calidad en sus establecimientos hoteleros dirigidos a turistas nacionales y extranjeros que desean mejorar su calidad de vida, salud, apariencia o simplemente aprovechar sus vacaciones para recuperarse en un entorno inigualable y beneficioso para la salud.

Hasta seis hoteles de la ciudad turística se han unido a esta iniciativa promovida por la empresa MBestacare y el Ayuntamiento portuense. El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, Hotel Taoro Garden, Hotel Atlantic Mirage, Hotel We Are La Paz, Hotel Sol Costa Atlantis y Hotel Riu Garoe, serán los establecimientos hoteleros que ofrezcan servicios especializados relacionados con el bienestar y la salud gracias al acuerdo sellado. Todos los hoteles dispondrán de personal experto en bienestar y salud y alimentación saludable, además de contar con espacios naturales y relajantes, donde reponerse de una intervención quirúrgica o cuidar el estado físico será mucho más fácil.

Este acuerdo fue presentado en el stand del Hotel Botánico, en la Feria de FItur, y contó con la presencia del alcalde y la concejal de Turismo, Lope Afonso y Dimple Melwani, respectivamente, la Directora General de la empresa MBestcare, Marta Belén González, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, el exjugador de fútbol, entrenador y comentarista, Lobo Carrasco, y el director Comercial del Hotel Botánico, Patricio Feier.

Para el alcalde de la ciudad turística, Lope Afonso, el objetivo final de este acuerdo es que los cinco millones de turistas que cada año eligen Tenerife para pasar sus vacaciones contemplen al Puerto de la Cruz como "una opción al alcance de la mano para mejorar su estado de bienestar, en un enclave único con un clima mundialmente reconocido por su beneficio para la salud", subrayó. Se trata de otra más del "variado abanico de experiencias que ofrece el destino y que, en este caso, nos conecta con los mismos orígenes de actividad turística en el Puerto de la Cruz".

El turista sólo se tendrá que preocupar de decidir "en qué fecha quiere venir a Puerto de la Cruz, el resto será MBestcare quien se encargue de elegir al mejor profesional acorde con las necesidades que demande", manifestó la Directora General de la empresa MBestcare, Marta Belén González , quienes organizarán el viaje a la isla y pondrá a disposición de sus clientes todos los servicios complementarios que pudieran necesitar como: enfermería, auxiliares de clínica, acompañamiento, traductores especialistas en medicina, traslados y transfer dentro de la isla y al aeropuerto.

Para la Concejal de Turismo, Dimple Melwani, Puerto de la Cruz reúne "las condiciones idóneas de clima, naturaleza, paisaje y oferta complementaria de ocio, cultura y gastronomía, para apostar por el turismo de salud y bienestar". Es cada vez más, el creciente interés por la salud, el aprovechamiento del tiempo de ocio, la preocupación de la estética y el mantenimiento de unos hábitos de vida saludable, siendo Canarias "la segunda Comunidad Autónoma de España en número de turistas de salud", destacó la edil.

La firma de este convenio que hoy formalizamos con Mbestcare donde participan seis referentes hoteles del municipio, a los que estoy convenida, se sumarán más en el futuro, es una "apuesta decidida por promover el crecimiento de un segmento de turismo de calidad, que va en línea al reposicionamiento que venimos trabajando desde la política turística", subrayó.

De esta manera, Puerto de la Cruz pone en valor una de sus potencialidades, que dio lugar a su inicio como enclave turístico en el siglo XIX. Personajes de renombre como Agatha Christie, Wiston Churchill, Aristóteles Onassis, Michael Jackson, comprobaron de primera mano el clima benigno y la brisa marina de este lugar privilegiado a las faldas del Teide. Alguno de estos personajes, mundialmente famosos, mejoró sustancialmente su estado de salud gracias a estos factores que volverán a ser promocionados internacionalmente.