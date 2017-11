Comienzan las obras de mejora de la Carretera del Este (TF-31)

El acceso a la ciudad turística se realizará por la carretera del Botánico

La renovación de la carretera del Este (TF-31), una de las principales arterias de entrada a la ciudad turística, comenzará con las obras de remodelación a partir del martes, 14 de noviembre. El Área de Seguridad del Ayuntamiento portuense ha previsto las diferentes actuaciones de señalización y cortes de tráfico ante el comienzo de la tan necesaria obra. En este sentido el edil de Seguridad y Relaciones Institucionales, Pedro González, informó que desde el próximo "martes y hasta el 5 de diciembre, la TF-31 permanecerá cortada en el tramo comprendido entre la calle Antonio González Cobiella y la Avenida Colón, siendo el acceso a la ciudad desviado por la carretera del botánico", además de contemplar la "prohibición de estacionamiento en toda la vía". Una vez ejecutado el proyecto permitirá que el acceso al municipio por Martiánez quede "perfectamente adecuado", subrayó el edil.

La Policía Local reforzará que todos los reservados tales como guaguas, taxis, cargas y descargas, etc., estén libres de usuarios no autorizados para facilitar que no se obstaculice la vía TF-312 (Ctra. Botánico y Avda. Marqués Villanueva del Prado), confiando el referido edil que "todos los usuarios sean comprensivos con la densidad de tráfico que se acumulará en esta vía, pero que es necesaria para tener una ciudad cada día mejor".

El proyecto contempla el acondicionamiento del peatonal costero que une el Puerto de la Cruz con La Orotava, en el tramo que conecta los kilómetros 2,9 y 3,7 (túnel de Martiánez y acceso a la playa del Bollullo, respectivamente). Esta actuación tendrá un plazo de ejecución de seis meses y el Cabildo de Tenerife invertirá un total de 1.081.366 euros.

Se trata de "una obra importante" en uno de los accesos a la ciudad más transitados, donde la Policía Local trabaja de forma coordinada y en equipo, con la dirección de obra y con la empresa adjudicataria. "Esta actuación será la antesala a la de regeneración de la Playa de Martiánez, donde también está prevista la inversión por parte de Costas, el Consorcio de Rehabilitación y el Cabildo" –manifestó González- y de una actuación municipal complementaria sobre el viario que completará la renovación del espacio público en la zona".

Mejoras

Los trabajos se centrarán en mejorar la circulación vial tanto para los peatones como para el tráfico rodado, separando el tránsito desde el camino hacia la Playa del Bollullo hasta la acera existente antes del falso túnel. Asimismo, se mejorará la iluminación de la vía desde el túnel hasta la intersección con la TF-312, carretera de acceso al Puerto de la Cruz por el Botánico.

Como novedad técnica se colocarán unas barandillas de fibra de vidrio ya que la situación de la vía hace que todo elemento metálico se degrade por la cercanía a la costa. Además se llevará a cabo la mejora del drenaje y se contempla el embellecimiento del túnel como elemento principal de entrada al Puerto por Martiánez.



Ordenación del tráfico

Para la ejecución de las actuaciones de mejora del drenaje, las actuaciones en el túnel, iluminación y firmes se cortará por completo la carretera, ya que no será posible la rehabilitación del paso con normalidad tras la jornada de trabajo, siendo el acceso a la ciudad desviado por el Botánico

Único carril

El resto de actuaciones se llevarán a cabo con un único carril disponible en sentido salida de la ciudad, de forma que se trabajará en los márgenes de la misma tomando las precauciones necesarias desde el punto de vista de la señalización y de la prevención.

Programación de los trabajos

La primera semana y parte de la segunda serán utilizadas para la implantación, es decir, se realizarán las labores de jalonado, señalización, instalaciones de obra, etc. Para estos trabajos no se prevé ningún tipo de corte ni desvío, pero si será necesario disponer de los espacios por los que transcurre la obra, como son el paseo y los arcenes de la TF-31, por donde actualmente se da el paso de peatones o se usa como zona de estacionamiento.

A partir de la segunda o tercera semana se comenzará con la excavación de los cruces de drenaje previstos, para los cuales se prevé una duración aproximada de dos semanas y requiere el corte total de la TF-31, con la utilización del desvío correspondiente por el enlace del Botánico.

Desde esta fecha se mantendrá la TF-31 con un único carril en uso en sentido salida de la ciudad, pero que se efectuarán cortes totales del tráfico para las labores antes comentadas de actuaciones de revestimiento del túnel, izado de báculos y asfaltado de la vía, unidades de obra que serán ejecutadas a medio y largo plazo.