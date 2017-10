Eligen a Puerto de la Cruz para rodar la película danesa ´Happy People´

La ciudad turística de Puerto de la Cruz ha sido elegida para el rodaje de la película danesa "Happy People", que comenzará a grabar en diferentes localizaciones de la ciudad desde el día de hoy, prolongándose el trabajo de producción durante seis semanas. Esta película se proyectará en los festivales de Cannes, San Sebastián y Premiere in all of Scandinavian.

Bajo la dirección de Samaou Achete Ahlstrom y como actores principales del reparto Dar Salim, Lisa Carlehed, Francesc Garrido y Oscar Casas, la ciudad turística se convertirá en un escenario al aire libre durante seis semanas. Esta producción dejará en la ciudad turística una inversión de más de 500.000 euros y supondrá la creación de 255 empleos directos, 25 personas para el equipo, 10 actores secundarios y 220 personas para extras.

Para el alcalde portuense, Lope Afonso, "el rodaje de este largometraje representa un auténtico espaldarazo a la proyección exterior del municipio y generará importantes beneficios durante el tiempo en el que se va a desarrollar, desde la creación de nuevos puestos de trabajo para nuestros vecinos, al notable gasto en alojamiento y contratación de servicios que se va a materializar a lo largo de los meses de octubre y noviembre", subrayó.

El director de Orange Valley Production, Ian Stewart, contactó en agosto con el Ayuntamiento portuense para presentar "un proyecto interesante para el Puerto de la Cruz". Desde ese mismo momento le comentamos que presentara el proyecto y vimos claro una "oportunidad única de promoción para nuestra ciudad turística en el exterior", explicó la edil de Turismo, Dimple Melwani.

Una de las claves para que eligieran Puerto de la Cruz, aparte de ser un enclave único en la isla de Tenerife, ha sido facilitarles desde el primer momento "colaboración y organización por parte del Ayuntamiento para todos los aspectos que conlleva la grabación de este largometraje". Es una oportunidad para nuestro municipio, que "abre puertas a futuro en este sector cinematográfico con buenos incentivos fiscales en Canarias", subrayó Melwani.

Se estima que esta película llegue a más de diez millones de escandinavos, una oportunidad de promoción turística importante para un mercado que "si bien representa en la actualidad un 11% respecto a los turistas alojados en Puerto de la Cruz, es un paso más para seguir afianzando el destino en Escandinavia", aseveró la responsable turística.

Este largometraje versa sobre la pareja Adam y Louise, de 40 años, que durante unas vacaciones en Tenerife pierden a su hijo Lucas, de 10 años. Lucas se supone ahogado, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado. En "Happy People" seremos testigos del regreso de Adán y Louise al Puerto de La Cruz, 5 años después del accidente trágico. Cada uno tiene su propia manera de hacer frente a la pérdida de su hijo. Mientras Louise intenta moverse, Adam busca a Lucas, quien se niega a creer que está muerto. La gente y los acontecimientos en Tenerife y Puerto de la Cruz dan como resultado que Adam y Louise consigan vivir con una paz restaurada. Con ayuda del hermoso Puerto de La Cruz, la pareja se vuelve a conectar con ayuda de la naturaleza y la gente.

El rodaje de este largometraje se realizará tanto en horario comercial como en horario nocturno. La grabación de esta película traerá a la ciudad muchas personas que se alojarán en el Puerto de la Cruz, alrededor de 700 noches, mayoritariamente en el Hotel Vallemar, hotel oficial del rodaje, y en el Weare hotel La Paz.

Para garantizar la seguridad y coordinación se han establecido diferentes reuniones con las áreas implicadas en la organización, como la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, la concejalía de Turismo, Servicios Generales y Alcaldía.