Music Market Festival trae la mejor música al Puerto de la Cruz

La ciudad turística se prepara para vivir una jornada musical única, que animará las calles comerciales del municipio con la actuación de seis grupos en diferentes lugares de la ciudad y el gran concierto del exitoso grupo español Fangoria. El próximo sábado, 30 de septiembre, llega al Puerto de la Cruz el primer Music Market Festival, una iniciativa organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento portuense, con la colaboración del Área de Industria, Obras y Servicio, que pretende incentivar la actividad comercial y empresarial del municipio desde primeras horas del día.

En el día de hoy se ha presentado el evento en una rueda de prensa realizada en el Hotel Botánico, hotel oficial del concierto de Fangoria, en la que estuvieron presentes: el alcalde portuense, Lope Afonso; los concejales de Comercio e Industria y Servicios Generales, Antonia María Domínguez y Ángel Montañés, respectivamente; y el director del hotel, Gustavo Escobar.

El alcalde de la ciudad, destacó el "dinamismo" que muestra el Puerto de la Cruz con la "malgama de actividades que se vienen sucediendo en la ciudad desde principios de año", que convierten al municipio "en protagonista de una de las ofertas más variadas y de calidad de la isla de Tenerife". De este modo el Puerto de la Cruz se convierte en "referente", recuperando la confianza en la capacidad del Puerto en "atraer grandes eventos", subrayó Afonso.

Para la concejal de Comercio, Empleo y Recursos Humanos del Ayuntamiento portuense, Antonia María Domínguez, organizadora del primer Music Market Festival, esta es una "oportunidad única de realizar las compras en el Puerto de la Cruz disfrutando de la buena música, con un evento que contará con siete grupos importantes en las calles de la ciudad turística desde primeras horas de la mañana y un final de fiestas de auténtico lujo con Fangoria", destacó.

Gustavo Escobar, Director del Hotel Botánico, mostró su satisfacción por ser el "hotel oficial donde se alojarán los integrantes de Fangoria", Alaska y Nacho Canut, y su equipo, y agradeció este tipo de iniciativas que "demanda el turista de hoy en día y dinamizan la ciudad".

Por su parte, el edil de Industria y Servicios Generales, destacó la iniciativa desde el punto de vista de la promoción que se realiza hacia la industria musical, ya que, además de Fangoria, se congregarán en la ciudad turística siete grupos locales a los que se les dará "la oportunidad para demostrar la calidad de sus actuaciones", subrayó Montañés.

La calle como escenario

Siete grupos locales tomarán las calles portuenses con el objetivo de dinamizar el comercio local. Erme Nekk Izem, actuará en la calle Cólogan a las 11:00 horas; The Weeird, lo hará en la Avenida Familia Betancourt y Molina a las 12:00 horas; 29 Grados, en la Plaza del Charco, a las 13:00; Villaroche, en Los Príncipes, a las 14:00; Replay, actuará en la calle Sargento Cáceres, a las 15:00; Hydra, a las 16:00, en la calle Quintana; y a las 17:00, lo hará Sin Escrúpulos.

Fangoria, el "plato fuerte"

El mítico grupo Fangoria pondrá el broche de oro, como fin de fiestas de la actividad de promoción comercial Music Market Festival. Será a las 21:00 horas, en el Estadio Municipal el Peñón, ante un aforo de 4.000 personas. Como teloneros actuará el grupo portuense The Weeird, que comenzará a amenizar la jornada con sus canciones desde las 20:00 horas.

El exitoso grupo español compuesto por Alaska y Nacho Canut, llega a la ciudad turística para presentar su último disco, Canciones para robots románticos, publicado el 12 de febrero del pasado año, el cual incluye temas como Geometría polisentimental y Fiesta en el infierno, que llegaron a ser número uno, con más de cuatro y tres millones y medio de reproducciones, respectivamente, en la plataforma de música Spotify.

Esta iniciativa está organizada por la Asociación La Morenita 15 de Agosto y patrocinada por: Aqualia, Sufi-Tarajal, Hotel Botánico, Samyl, Savasa, Grupo Compostelana y Cadena 100. Las entradas podrán adquirirse en formato online en la página web www.entreés.es, o bien en los puntos de venta físicos, Pepe Jeans by Anímate, Aloha Surf Shop, Restaurante Ferroda, Pin Up You Shop y Cafetería Gabana, al precio de 20 euros.