Los servicios de limpieza recogen 268.180 kilos de residuos tras la festividad de Reyes

Tras la festividad de Reyes el dispositivo especial de limpieza puesto en marcha por el Ayuntamiento portuense, recogió la cantidad de 268.180 kilogramos de residuos de las calles de la ciudad, según datos aportados por la empresa concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos, Sufi-Tarajal.



El operativo especial recogió en la madrugada del día 5 de enero y tras la Cabalgata 15.560 kilogramos, a los que hay que sumar los 52.740 kilogramos en el resto de la jornada del pasado viernes. Entre los días posteriores, del 7 al 9 de enero, se recogieron 199.880 kilogramos de residuos mezclados de las calles y contenedores del municipio, a los que habría que añadir envases y papel/cartón.



El concejal de Servicios Generales e Industria, Ángel Montañés, manifestó que el objetivo del Grupo de Gobierno siempre ha sido el "retirar todos los residuos clasificados por tipo, lo más rápido posible de las calles del municipio, siendo conscientes que en la ciudad turística la ocupación hotelera ronda el 95% y que la cantidad de residuos que se generan en estas fechas es muy superior al que se recoge habitualmente".



Asimismo el edil informó de los problemas surgidos a partir del 6 de enero en la planta de transferencia de residuos de La Orotava, que ha hecho que se ralentice el servicio y se colapse la recogida de residuos en esa planta. "Los camiones de la empresa concesionaria han tenido que esperar hasta casi 2 horas para poder vaciar los vehículos, tiempo éste que se ha restado a la actividad de recogida en la ciudad".



Montañés insistió en que, además, no se respetaron los horarios de depósito de residuos establecidos por la Ordenanza Municipal, "depositándolos a cualquier hora y todos los día en los contenedores de la ciudad, cosa que dificultó, enormemente, su recogida con la rapidez que habíamos programado".



En cualquier caso, apuntó el responsable de Servicios Generales, que no se han registrado incidencias distintas a la de otros años y a las de otros Municipios del Valle, en los cuales "no se da el atenuante de contar con una población productora de residuos adicional como es la turística", añadió.



Desde el Área de Servicios Generales se lamentan de que la ciudadanía, en general, no haya hecho un uso correcto de los contenedores habilitados en la vía pública para depositar de manera clasificada los diferentes tipos de residuos y que haya terminado el 90% del residuo reciclable erróneamente en el contenedor verde, por cuyo contenido hay que abonar 39,90 € por tonelada depositada en Planta de Transferencia. Esta situación se espera que "sea corregida con las acciones incluidas en el Plan 70/20: el Puerto recicla".