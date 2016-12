El Pleno Municipal da luz verde al Centro Insular de las Tradiciones

Icod de los Vinos es uno de los municipios con más tradiciones vivas de Canarias, de ahí que dentro del Plan de Infraestructuras Culturales para el 2016-2021 del Cabildo de Tenerife, se haya contemplado la creación de un Centro Insular de las Tradiciones, que permitiría la reutilización del edificio del antiguo mercado municipal de la Ciudad del Drago. Para ello, el Consistorio, debe asumir los costes plurianuales del proyecto que será un importante atractivo más para el turismo, un yacimiento de empleo para los icodenses y un motor de dinamización comercial y cultural para este municipio, pues no se descarta el poder dedicar una parte del espacio a mercado de productos locales.



La moción del Concejal de Urbanismo, Patrimonio Histórico, Obras y Servicios, Rafael Hernández, no contó con el apoyo inicial del Partido Popular, cuya portavoz, Isabel García Luis, pidió someter a votación el que este punto quedara sobre la mesa – lo que hubiera significado la pérdida de las aportaciones del Cabildo al proyecto-, pero la propuesta no prosperó.

Más de tres millones de euros de inversión.

Para Francis González, Alcalde de Icod, "esta inversión conjunta, - cercana a los tres millones de euros-, en la que el Cabildo de Tenerife pone la mayor parte, vendrá a suponer un reconocimiento a las generaciones que nos han precedido, garantizando el conocimiento, la difusión, el estudio y la continuidad de una parte del acervo cultural de la isla, a la par que una inversión considerable en el municipio, lo cual va a significar un espaldarazo importante a la gestión que venimos realizando desde que asumí la alcaldía".

Ahora toca, tras la autorización del Cabildo, redactar el proyecto y sacar a licitación las obras, pero los primeros pasos están dados.

"En este sentido, continúa González, destacar que este proyecto supone una mejora importante para Icod de los Vinos, aprovechando un espacio infrautilizado, de fácil acceso, cercano al Parque del Drago y al entorno de la plaza de La Pila, lugares muy visitados por los turistas".